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İçişleri Bakanı'ndan büyükelçilere: Kandil'in tepesine çöktüğümüzde sahip çıksınlar, yürekleri yetiyorsa!

12 Kasım 2016 00:12

Trabzon ve Rize'deki programlar için Başbakan Binali Yıldırım ile Trabzon'a gelen Bakan Soylu, Atatürk Meydanı'nda halka hitap etti. Soylu, Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından babasının söylediği “Vatan, uğruna şehit olan varsa vatandır; ben de hazırım!” sözlerine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı: "Babası vakar insan, güzel insan, öyle bir söz ortaya koydu ki 'Vatan sağ olsun, ben de ölmeye hazırım.' Bu, bugün Türkiye'nin başına çorap örmeye çalışanların anlayamayacağı bir cümledir. HDP'nin sıralarına oturup da orada büyükelçi sıfatıyla beraber terör örgütüne destek verenlerin anlayamayacağı, onların hesap edemeyeceği bir cümledir. 15 Temmuz'da kahramanlık ortaya koyanları henüz daha anlayamayanların da anlayamayacakları bir cümledir. Şu çok nettir ve çok açıktır, kuvvetli ve cesur bir Başbakanımız var. 'Taarruz var, terör örgütünün kökünü kazıyana kadar mücadele edeceğiz' diyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı açıktır, bakan arkadaşlarımız, Hükümetimiz kararlıdır. Büyükelçilere bir tavsiyemiz var, yakında Kandil'in tepesine çöktüğümüzde gidip oraya da sahip çıksınlar, yürekleri yetiyorsa."

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