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İçişleri Bakanı Soylu'dan Rize ve Artvin'deki sel felaketi ile ilgili açıklama: Can kaybı yok

“Arhavi’ye 170 kg, Hopa’ya da 183 kg yağış düştü"

22 Temmuz 2021 16:49

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin’in Arhavi ilçesinde yaşanan sel felaketinde bir can kaybının olmadığını belirterek “Yarın 24.00'a kadar şiddetli yağış tehlikesi devam ediyor" dedi. 

Rize’deki sel bölgesinden Arhavi ilçesindeki sel bölgesine gelen Bakan Süleyman Soylu, ilçede incelemelerde bulundu.

İncelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan soylu, gece yarısından sonra Meteoroliji’nin bildirdiği yağmurun beklenenin de üzerinde yağdığını söyledi.

Bakan Soylu, “Arhavi’ye 170 kg, Hopa’ya da 183 kg yağış düştü. Hopa’da yağış nedeniyle bir şey yok. Murgul’da var. Yağmurun şiddet merkezi etkilediği alan hem Arhavi oldu hem de Murgul oldu. Murgul’a da gideceğiz. Özellikle ana derenin tahkimatları yıkması sonucu Boğaziçi mahallesine yönelik sel baskını su baskını oldu, alt katların tamamı su doldu, mahsur kalan vatandaşlarımız oldu. AFAD, AKUT, JAK ve belediye ekipleri herkes elinden gelen gayreti göstererek ciddi bir şekilde tahliyeler gerçekleştirildi, tahliyeler gerçekleştirilmeye de devam ediyor” diye konuştu.

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