Rize ve Artvin'de sel ve heyelan; dereler taştı, evler ve araçlar su altında kaldı

Rize'de geçen hafta yaşanan ve 6 kişi yaşamını yitirdiği 2 kişinin de kaybolduğu sel ve heyelandan 1 hafta sonra gelen yağmur yeniden sel ve heyelanlara neden oldu. Artvin'in Arhavi ilçesinde de dün akşamdan beri yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında sel ve heyelanlar yaşandı.

Güneysu'daki felaketten bir hafta sonra yine sel ve heyelan

Geçtiğimiz Çarşamba günü Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesi, Güneysu ilçesi ve merkeze bağlı Muradiye beldesinde meydana gelen selin üzerinden tam 1 hafta geçtikten sonra bu kez yağmur Ardeşen ve Fındıklı'da etkisini gösterdi.

Şiddetli sağanak yağışlardan ötürü Fındıklı’da bulunan Arılı Deresi’nin debisi yükseldi. Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde ise şiddetli yağmur ufak çaplı heyelanlara neden olurken Tunca Belediyesine ait Dereağzı Sosyal Tesislerini su bastı. Adı yaşanan heyelanlarla duyulan Ardeşen ilçesine bağlı Kaçkar köyünde de derenin debisi yükselince vatandaşlar tedirgin oldu.

Artvin'de Arhavi deresi taştı

Artvin'de Arhavi ilçe merkezinin büyük bölümünde yollar sular altında kalırken, Arhavi deresi taştı, çok sayıda köye ise heyelanlar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Sel sularına bir kişinin kapılarak kaybolduğu belirtilirken, ilçede valilik tarafından kriz merkezi oluşturuldu.

Rize Valisi: 4 köy yolu risk taşıdığı gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı

Rize Valisi Kemal Çeber, kentte yaşanan sel ve taşkınlara ilişkin sahada incelemelerde bulundu, yağışın cuma gününe kadar süreceğini söyledi. Kentte 4 köy yolunun risk taşıdığı gerekçesiyle ulaşıma kapatarak tedbir aldıklarını aktaran Vali Çeber, “Bu yağışların ilimizin neresini vuracağını tam kestiremiyoruz. O nedenle her tarafta tedbir aldık. Bugün sabah 06.00’dan itibaren Fındıklı ve Ardeşen ilçelerimizde yoğun yağış oldu. Metrekareye 120 kilogram civarında yağış düştü. Ancak en yoğun yağışı komşumuz Artvin aldı. Herkesin görev yerinde bulunmasından dolayı duruma hemen müdahale ettik. 5 köyümüzün yolu kapandı ama bu 4 köyün yolunu riskten dolayı biz kendimiz kapattık, 1 tanesi ise heyelandan dolayı kapandı. 2 mahsur kalma olayımız vardı, onları da kurtardık. Sağlık durumlarında herhangi bir problem yok. Manastır bölgesinde ve Çınarlı Mahallesi’nde DSİ’ye ait bir sette çökme oldu, orada da herhangi bir risk öngörmüyoruz. Aralı Mahallesi’nde de tedbir amaçlı 2 köyümüzü boşalttık, vatandaşlarımızı güvenli bölgelere aldık. Fındıklı ve Ardeşen bölgesi için 4 saat daha yoğun yağış riski devam ediyor. Daha sonra yağışlar normal sağanağa dönecek, gece 00.00’a kadar aralıklarla yağacak. Ama cuma gününe kadar ilimizle ilgili yağış uyarısı devam ediyor” dedi.

Ekiplerin yoğun şekilde çalıştığını ifade eden Vali Çeber şu ifadeleri kullandı:

“Yaklaşık 2 bin 800 personel, 800’e yakın iş makinesi afetlerle ilgili görev yapıyor. Kurban Bayramı’nın içindeyiz ve bu arkadaşlarımızın hepsi gocunmadan, şikayet etmeden vatandaşlara nasıl hizmet ederiz, diye gayret gösteriyor. Tüm arkadaşlarımız çok yoruldu, görev alan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sabah Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı, buradaki durumu kendisine de arz ettik. Devletimizin tüm unsurları bizzat alanda, çizmesiyle, yağmurluğuyla buradalar”

AFAD: Artvin Arhavi ve Murgul ilçelerinde mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları devam ediyor

AFAD'dan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Bugün, Artvin ili Arhavi ilçesinde meydana gelen aşırı yağışlar sonucunda sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Meydana gelen yağışlar neticesinde Artvin ili Arhavi ilçesinde Arhavi deresi taşmış olup ilçe merkezi ve köy yolları etkilenmiştir. Arhavi ve Murgul ilçelerinde mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

Aşırı yağışlar sonucu Artvin ili Arhavi ilçesine Rize, Ardahan ve Erzurum illerinden ihtiyaçlar doğrultusunda personel ve iş makinesi görevlendirmesi yapılmıştır.

Ayrıca Rize ili Fındıklı İlçesinde bulunan Arılı ve Çağlayan derelerinin taştığı ve dere güzergahı üzerinde birçok noktada mahsur kalmaların meydana geldiği, Ardeşen Tunca beldesi güzergahında ise dere taşkınlarının gerçekleştiği ve buna bağlı mahsur kalmaların oluştuğu ihbarları alınmıştır. AFAD, AKUT, Emniyet, Özel İdare, Karayolları, DSİ ve Jandarma Ekipleri olay bölgesine koordineli şekilde sevk edilmiştir.

Meteorolojiden alınan 22.07.2021 06:00 verilerine göre; Hopa ilçesine 83 kg, Arhavi ilçesine 74 kg, Fındıklı ilçesinde 79,6 kg, Çamlıhemşin ilçesinde 64,9 kg, Ardeşen Yeşiltepe’de 64 kg yağış düşmüştür.

Gelişmeler AFAD tarafından takip edilmektedir."

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