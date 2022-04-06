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İBB Ulaşım Daire Başkanı'ndan 'ulaşım zammı' açıklaması: Akaryakıt artışının yansıtılmasından başka bir şey değil

“Mecburen yapılan bir zam düzenlemesi"

06 Nisan 2022 13:41

İstanbul’da ulaşıma yüzde 40 zam yapıldı. İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan yaptığı açıklamada “Mecburen yapılan bir zam düzenlemesi. Akaryakıt artışının, fiyatlarının yansıtılmasından başka bir şey değil bu zam” dedi.

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan İstanbul’da ulaşıma yapılan zammın gerekçesini TELE1’e anlattı. Cihan şunları söyledi;

“Mecburen yapılan bir zam düzenlemesi. Akaryakıt artışının, fiyatlarının yansıtılmasından başka bir şey değil bu zam. Onun dışında üzerine konulmış bir kâr değil. Sadece akaryakıt ve enflasyonun bilet ücretlerine maalesef yansıtılmasıdır."

Kaynak: TELE1

TIKLAYIN - İstanbul'da toplu ulaşıma zam; taksi, dolmuş ve servis ücretlerine de zam geldi

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