İBB Ulaşım Daire Başkanı'ndan 'ulaşım zammı' açıklaması: Akaryakıt artışının yansıtılmasından başka bir şey değil

İstanbul’da ulaşıma yüzde 40 zam yapıldı. İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan yaptığı açıklamada “Mecburen yapılan bir zam düzenlemesi. Akaryakıt artışının, fiyatlarının yansıtılmasından başka bir şey değil bu zam” dedi.

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan İstanbul’da ulaşıma yapılan zammın gerekçesini TELE1’e anlattı. Cihan şunları söyledi;

“Mecburen yapılan bir zam düzenlemesi. Akaryakıt artışının, fiyatlarının yansıtılmasından başka bir şey değil bu zam. Onun dışında üzerine konulmış bir kâr değil. Sadece akaryakıt ve enflasyonun bilet ücretlerine maalesef yansıtılmasıdır."

Kaynak: TELE1

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