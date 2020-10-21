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İBB Sözcüsü'nden 'Dikey bahçe'deki bitkilere ne olduğuna' ilişkin açıklama

Ongun, Twitter hesabı üzerinden dikey peyzajlardaki bitkileri toprakla buluşturduklarını açıkladı

21 Ekim 2020 16:23

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabı üzerinden dikey peyzajlardaki bitkileri toprakla buluşturduklarını açıkladı.

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