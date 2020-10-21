İBB Sözcüsü'nden 'Dikey bahçe'deki bitkilere ne olduğuna' ilişkin açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2010’dan beri kentin karayollarının kenarında duran ‘dikey bahçe’lerden bazılarını kaldırmaya karar verdiğini duyurmuştu.

Ongun sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 'dikey bahçe'de kalan bitkilere ilişkin açıklamada bulundu.

Ongun yapılan çalışmalara ilişkin paylaştığı videoya "Bakım maliyeti yüksek ve metal askıları çürümüş dikey peyzajlardaki bitkileri kurtardık... Bitkileri suni saksılar yerine olmaları gereken toprak alanlarla buluşturduk" notunu düştü.

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Duvar bahçe uygulamalarının çok ciddi bir maliyet gerektirdiğini ve sanıldığı kadar çevreci bir proje olmadığını belirten Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin, grafiti çalışmalarına kaldırılan ve tadilat gerektiren alanlarda başladıklarını söyledi. İstanbul’daki 45 bin metrekarelik yeşil duvar maliyetiyle 400 bin metrekare aktif yeşil alan yapılabildiğine dikkat çeken Seçkin, “Bundan sonra bazen bu tür sanat çalışmalarıyla devam edeceğiz. Bazen toprağın olduğu alanlarda yeşil duvarlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” demişti.

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