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İBB Sözcüsü Murat Ongun, belediyenin süt dağıtım maliyetine yapılan eleştiriyi paylaştı: Bazıları rahatsız olsa da...

13 Mart 2021 09:30

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, İBB Meclisi'nde, ücretsiz süt dağıtımına ilişkin maliyeti hesaplayan ve kampanyanın maliyetinin yüksek olduğunu söyleyerek "28 milyonluk süt dağıtıyorsunuz, 25 milyonluk süt dağıtıyorsunuz" diyen Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın konuşmasını paylaşarak, İBB'nin dizilere para aktarmak yerine süt dağıtmasından rahatsız olunduğunu söyledi. 

Yazıcı'nın "Peakende fiyatıyla alsa iki katı alacak vatandaş" dediği konuşmasını paylaşan Ongun, paylaşımına Yazıcı'yı da ekleyerek "Değerli İstanbullular; eskiden İBB bazı TV dizilerine 10 milyon dolara sponsor oluyordu. Sizin vergilerinizi böyle kullanıyordu. Bugün ise dizilere para aktarmak yerine ihtiyaç sahibi 125 bin çocuğumuza ücretsiz süt dağıtıyor.  Bazıları rahatsız olsa da" ifadelerini kullandı. 

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