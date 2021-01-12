T24 LogoT24 Logo
Haberler

İBB'nin "Son gün 15 Ocak" uyarısının ardından metrelerce uzayan 'HES kuyruğu' havadan görüntülendi

İBB, vatandaşlardan 15 Ocak tarihine kadar ulaşım kartlarını HES kodları ile eşleştirmelerini istemişti

12 Ocak 2021 17:27

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), vatandaşlardan 15 Ocak tarihine kadar ulaşım kartlarını Hayat Eve Sığar (HES) kodları ile eşleştirmelerini istedi. Yapılan uyarının ardından İBB iletişim merkezlerine giden vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu. Oluşan kuyruk havadan drone kamerası ile görüntülendi.

İstanbul İl Hıfsızsıhha Kurulu Koronavirüs salgına yönelik alınan bir tedbiri daha hayata geçiriyor. Alınan yeni karara göre, İstanbul’da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar 15 Ocak itibari ile toplu taşıma kullanamayacak. Ayrıca İBB, vatandaşlardan HES kodları ile ulaşım kartlarını da eşleştirmesini istedi. 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren, toplu ulaşımda HES kodu eşleştirilmemiş ulaşım kartları geçersiz sayılacak. Koronavirüs riski taşıyan yolcular, kent içinde toplu taşımadan yararlanamayacak.

Uygulamanın faaliyete girmesine 3 gün kala İstanbul’un çeşitli noktalarında bulunan İBB iletişim merkezleri önünde metrelerce kuyruk oluştu. 

Öte yandan oluşan kuyruk havadan drone ile görüntülendi. 

TIKLAYINIZ - İBB'den HES kodu uyarısı: Son gün 15 Ocak

Kaynak : İHA

ETİKETLER

ibbbüfekuyrukhavadangörüntülendi

Diğer Videolar

Eren Erdem: AKP Genel Başkanı olsa seferber olursunuz; bu küfürlerin hesabını sorun, yoksa çekilin gidin

Sahte HES koduyla gezerken yakalandı: Gazetecilere haber çıksın diye çıktım

Demet Akalın “Bebek plasentası yedi, gençleşti" iddialarını yalanladı: Türkçe konuşun; ben seneler sonra kelle paçayı zor yemişim

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Mart 2021

Ankara'da balonlu eylem: 'Göğe bak, esnaf uzaya çıkıyor'

Kadınlar İstiklal Caddesi'nde toplandı: 'Yaşasın feminist mücadelemiz'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay'dan Deniz Gezmiş anısına: 'Rodrigo'nun Gitar...

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz'dan 'İstanbul için normalleşme' açıklaması!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Murat Murathanoğlu'ndan Ergin Ataman yorumu: Centilmenlik olarak değerlendirmem...

İkinci el araç alım satımına vergi yolda...

Kabine normalleşme adımları için yarın toplanıyor; "düşük" ve "orta" risk...

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Trollerin kuyruğuna basıldı, boşuna uğraşıyorsunuz...

Harvard Üniversitesi öğretim görevlisi Emrah Altındiş: Çocuk felci aşısı patentini...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay'dan Deniz Gezmiş anısına: 'Rodrigo'nun Gitar...

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz'dan 'İstanbul için normalleşme' açıklaması!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24