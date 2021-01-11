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İBB'den HES kodu uyarısı: Son gün 15 Ocak

11 Ocak 2021 16:06

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), vatandaşlardan 15 Ocak tarihine kadar ulaşım kartlarını Hayat Eve Sığar (HES) kodları ile eşleştirmelerini istedi.

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