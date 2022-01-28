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İBB'nin karla mücadelesi için "Sınıfta kaldılar” diyen Karaismailoğlu'ndan "Siz sınıfta kaldınız mı?" sorusuna: Birtakım sıkıntılar tabi ki yaşayacaksınız

"Bu dünyanın her tarafında yaşanıyor"

28 Ocak 2022 15:56

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaşanan kar felaketi ve kapanan yollar ile ilgili, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. İBB'nin karla mücadelesi için "Maalesef sınıfta kaldılar. O liyakatlı kadroları dağıtarak bu tercihi kendileri yaptılar" diyen Karaismailoğlu, Mehmet Akif Ersoy'un "Siz mücadele edemediğiniz alanlarda sınıfta kaldınız mı, mesela Ankara-İstanbul Otoyolu veya havaalanı?" sorusuna ise "Bakın bu olumsuz hava koşullarının şiddetine göre birtakım sıkıntılar tabi ki yaşayacaksınız. Bu dünyanın her tarafında yaşanıyor" şeklinde yanıt verdi. 

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Adil KaraismailoğluMehmet Akif Ersoykaribbbakanlık

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