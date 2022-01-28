İBB'nin karla mücadelesi için "Sınıfta kaldılar” diyen Karaismailoğlu'ndan "Siz sınıfta kaldınız mı?" sorusuna: Birtakım sıkıntılar tabi ki yaşayacaksınız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaşanan kar felaketi ve kapanan yollar ile ilgili, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. İBB'nin karla mücadelesi için "Maalesef sınıfta kaldılar. O liyakatlı kadroları dağıtarak bu tercihi kendileri yaptılar" diyen Karaismailoğlu, Mehmet Akif Ersoy'un "Siz mücadele edemediğiniz alanlarda sınıfta kaldınız mı, mesela Ankara-İstanbul Otoyolu veya havaalanı?" sorusuna ise "Bakın bu olumsuz hava koşullarının şiddetine göre birtakım sıkıntılar tabi ki yaşayacaksınız. Bu dünyanın her tarafında yaşanıyor" şeklinde yanıt verdi.

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