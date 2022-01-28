“Atatürk Havalimanı’ndaki hastaneyi neden pistin ucuna yaptınız?” sorusuna Ulaştırma Bakanı’ndan yanıt: Yeni havalimanındaki uçuşa etkisi oluyordu

HaberTürk'te 'Nedir Ne Değildir Özel'e katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Atatürk "Havalimanı'ndaki hastaneyi o pistin ucuna niye yaptınız?" sorusuna "Çünkü bu Kuzey, Güney pistleri aktif olsaydı, Yeni havalimanınındaki uçuşlara etkisi oluyordu. O yüzden orası kapandı, zaten burası kapandığı için ihtiyaç kalmamıştı" yanıtını verdi.

Bakanın yanıtının ardından Mehmet Akif Ersoy araya girerek "Pist kullanılmasın diye yaptınız" dedi. Bakan Karaismailoğlu da bu ifadeye "Tabii, hem de ihtiyaç yoktu. Burası Millet Bahçesi olacak. Yine kamunun ihtiyacına kullanılacak. Burası Millet Bahçesi olarak bütün İstanbullulara hizmet edecek" şeklinde karşılık verdi.