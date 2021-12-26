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İBB, İstanbul’un çöplerinden nasıl elektrik üretiyor?

İBB'nin, şehrin çöplerinden nasıl elektrik ürettiği ise bir video ile anlatıldı

26 Aralık 2021 10:38

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, şehrin çöplerinden nasıl elektrik ürettiği bir video ile anlatıldı. 

İstanbul'un çöplerinden 190 bin haneye yetecek kadar elektrik üretiliyor. 2040'lı yıllarda 20 milyonluk İstanbul nüfusunun yaklaşık yüzde 10'un enerjisinin bu merkezden karşılanması hedefleniyor.

İstanbul'un çöpleri, bu alanda çevreye zarar vermeyecek yöntemlerle düzenli depolanırken, zamanla oksijensiz ortamda çürüyerek stabil hale geliyor ve bunun sonucunda "çöp gazı" oluşuyor.

İstanbul Enerji AŞ ise, oluşan çöp gazını sahadan vakumla çekerek, Biyokütle Enerji Üretim Tesisi'nde işliyor ve elektriğe dönüştürüyor. 7 gün 24 saat çalışan ve enerji üretilen tesiste, gaz fazlaları ise gaz balonlarında saklanıyor.

İBB'nin, şehrin çöplerinden nasıl elektrik ürettiği ise bir video ile anlatıldı. Video İBB'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. 

Kaynak: İBB TV - DHA 

 
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