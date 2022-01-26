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Kar yağışının etkili olduğu İstanbul'da İBB Hızır Acil Merkezi koordinasyonuyla 632 kişi hastanelere ulaştırıldı

26 Ocak 2022 11:40

İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hızır Acil Komuta Merkezi koordinasyonuyla acil durumlara müdahale edilerek 632 kişinin hastaneye ulaşımının sağlandığı bildirildi.
 
İBB TV'nin sosyal medya hesabından Hızır Acil Komuta Merkezi'nin kar yağışı nedeniyle oluşan acil durumlarda yaptığı çalışmalara ilişkin video paylaşıldı.
 
Paylaşıma "İstanbul'daki olumsuz hava koşullarından etkilenen 632 vatandaşımızı 7/24 teyakkuzda olan Hızır Acil Komuta Merkezi'nin koordinasyonunda hastanelere yetiştirdik." notu düşüldü.
İBB TVHızır Acil Komuta MerkeziİBB632 kişi hastaneye ulaştırıldı

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