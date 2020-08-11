İBB'den 'Hacı Bektaş-ı Veli Anma Törenleri' için teknik destek

İBB, 15-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek Hacı Bektaş-ı Veli Anma Törenleri ve Kültürel etkinliklerini öncesinde, Hacıbektaş Belediyesi'ne teknik destek verdi.

Hacıbektaş Belediyesi’nin öncülüğünde gerçekleştirilecek olan 7. Ulusal, 31. Uluslararası Hacı Bektaş-ı

Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri, bu yıl pandemi ile mücadele koşullarında gerçekleşecek. Buna rağmen yüz binlerce ziyaretçinin akın etmesi beklenen etkinlikler öncesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ilçeye birçok proje için önemli teknik destek verdi.

Hacı Bektaş-ı Veli’nin 770 yıl önce bıraktığı izi, Anadolu halkının da 70 yıldır anmalar yaparak canlı tuttuğunu belirten Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, “İBB olarak Anadolu’nun tüm noktalarında, kutsal alanlarında elimizden geldiğince teknik ve içerik açısından desteklemeye devam edeceğiz. Biliyoruz ki aslında İstanbul, Anadolu ile bir bütün. Hacı Bektaş-ı Veli Anma Etkinliklerine İstanbul’dan ciddi bir katılım olacak. Bu bakımdan Hacıbektaş Belediyesi’nin öncülüğünde burada yönetilen çalışmalara destek vermekten onur duyduk” dedi.

İBB’nin yürüttüğü çalışmaları yerinde görmek için Hacıbektaş’a giden İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, “İBB olarak, toplumumuzun değerlerine ve eserlerine katkı sağlayan herkese destek veriyoruz. Teknik yönümüzün çok güçlü olduğunu belirtmem gerekir. Hacıbektaş Belediyesi’ne vermiş olduğumuz desteği, Anadolu'muzun değişik yerlerine de vermeye hazırız” dedi.

İBB’nin sunmuş olduğu teknik desteği ve yürütülen işleri yerinde görmek için Genel Sekreter Can Akın Çağlar, beraberinde İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız, Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat ile birlikte Hacıbektaş’a gitti. Anma etkinliklerinin düzenleneceği alanda incelemelerde bulunan İBB ekibine, Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok eşlik etti.

Hacı Bektaş-ı Veli’nin türbesini de ziyaret ettikten sonra değerlendirmelerde bulunan İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Türkiye’nin pek çok yerini gezip gördüğünü, Hacıbektaş’ı bu zamana kadar ziyaret etmemiş olmaktan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Hacı Bektaş-ı Veli’nin, Anadolu kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Çağlar, “İBB olarak, toplumumuzun değerlerine ve eserlerine katkı sağlayan herkese destek veriyoruz. Teknik yönümüzün çok güçlü olduğunu belirtmem gerekir. Hacıbektaş Belediyesi’ne vermiş olduğumuz desteği, Anadolu'muzun değişik yerlerine de vermeye hazır olduğumuzun bilinmesini isterim” dedi.

Çağlar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ciddi bilgi birikimine sahibiz. Çünkü, İstanbul; tarihin, kültürün, her şeyin olduğu bir şehir. İstanbul’u yöneten bilgi birikimine sahip bir kurum olarak, hem Hacıbektaş’ın yanındayız hem de yöneticilerine teknik destek vermeye hazırız.”

Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok ise İBB’nin verdiği destekten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Kendilerinin İBB’den teknik destek konusunda talepte bulunduklarını belirten Altıok, “Bizi yalnız bırakmayarak bir aylık süre içerisinde, bize çok destek verdiler” dedi.

Ertan Yıldız: Tecrübelerimizden istifade ettik

İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız da incelemeleri sonrasında şunları söyledİ;

“İBB’yi temsilen buradayız. Önümüzdeki hafta başlayacak törenler öncesinde teknik desteğimizi verdik. Tecrübelerimizden istifade ettirdik. Etüt ekiplerimiz kendilerine yardımcı oldular. Danışmanlık yaptılar. Bir takım çalışmaları burada yürüttük. Bundan sonra ihtiyaç duyan farklı kutsal mekanlara da aynı desteği vermek üzere bir karalılığımız var.”