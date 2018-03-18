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İBB Başkanı Uysal: Metroda da önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak

18 Mart 2018 13:54

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal, Arnavutköy'e metro yapılacağı sözünü vererek "Bizim şu anda birinci önceliğimiz metro. Metroda da birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak inşallah" dedi. Arnavutköy Kapalı Spor Salonunda yapılan kongrede konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Arnavutköy, Başakşehirle beraber yeni ilçe olan ilçelerimizden birisi.Yeni ilçeler içerisinde baktığımız zaman gelecekte İstanbul'a en fazla mührünü basacak, yeni İstanbul dedirtecek ilçelerimizden birisi. Şu anda 3'üncü havalimanı ile başladı. Devamında Kanal İstanbul, devamında metro... Bunların bir kısmını biz yapacağız. Bir kısmını ilçe belediyemiz, bir kısmını büyükşehir belediyemiz, bir kısmını hükümetimizle yapacağız. Arnavutköy gelecekte ismi her ne kadar köy olsa da şu anda Bakırköy, Kadıköy neyse ondan daha önde olacak"dedi.

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