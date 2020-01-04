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Husumetli aileler cami içinde kavga etti; cemaat ayırdı

04 Ocak 2020 13:16

Konya'nın Karapınar ilçesinde cami içinde çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Kavga eden grubu camideki cemaat ayırdı.   

Dün öğle saatlerinde Cuma namazı sırasında  İsmet U. (64) ile oğlu Yusuf U. (26), cemaat arasında bulunan ve daha önceden husumetli oldukları Refik Ö. (55) ve ağabeyi Ali Ö. (58) ile tartışmaya başladı. Çıkan kavgada İsmet U. ile oğlu Yusuf U.,  kardeşler tarafından darp edildi.

Cemaatin ayırdığı kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Darp edilen baba ve oğlu polise giderek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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