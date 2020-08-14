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Hurdacıyı döverek elektrikli motosikleti gasp eden kardeşler tutuklandı

14 Ağustos 2020 16:17

Konya’da hurda toplayarak geçimini sağlayan kişiyi döverek elektrikli motosikletini gasp eden şüpheli 2 kardeş tutuklandı. Şüphelilerden biri hastaneye sağlık kontrolüne götürüldüğü sırada gazetecilere ‘çekin çekin, para kazanın’ dedi.

Olay, 5 Ağustos günü gece saatlerinde merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, elektrikli bisikleti ile hurda ve karton toplayarak geçimini sağlayan F.İ. (57) karton topladığı sırada iki kişi geldi. F.İ.’yi dövdükten sonra bıçak zoruyla elektrikli motosikletini gasp eden şüpheliler olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı adamı ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına adlı. Olayla ilgili inceleme başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kardeş olan V.G. (20) ve S.G (21) olduğunu belirledi. Yakalanarak gözaltına alınan kardeşler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Şüphelilerden biri sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüğü sırada gazetecilere ‘çekin çekin, para kazanın’ dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kardeş sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli kardeşlerin çeşitli suçlardan suç kayıtları olduğu öğrenildi.

Öte yandan, gasp anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, şüpheli iki kardeşin F.İ.'yi dövdükten sonra elektrikli motosikletini gasp etme ve olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

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