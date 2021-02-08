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Hüner Coşkuner son yolculuğuna uğurlandı

08 Şubat 2021 15:00

Kansere yenik düşen ses sanatçısı Hüner Coşkuner’in cenaze namazı öncesi konuşan ablası Deniz Coşkuner küpe iddialarına ilişkin olarak, “Biz dinini, kültürünü bilen bir aileyiz” ifadelerini kullandı.

Kemik iliği kanseri nedeniyle 58 yaşında vefat eden Türk Sanat Müziği Sanatçısı Hüner Coşkuner’in cenazesi Şakirin Cami’inde kılınan namaz sonrası, toprağa verilmek üzere Karacaahmet Mezarlığına doğru yola çıktı.

Coşkuner’in cenaze namazı cami avlusunda toplanan başta ailesi olmak üzere çok sayıda vatandaşın katılımıyla kılındı. Coşkuner’in sevenleri cami avlusunu doldurdu.

Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ses sanatçısı Hüner Coşkuner'in küpeleriyle gömülmek istediği iddialarına ilişkin olarak cenaze namazı öncesi Hüner’in ablası Deniz Coşkuner açıklama yaptı.

“Biz dinini, kültürünü bilen bir aileyiz”

Küpe konusuna ilişkin açıklamalarda bulunan abla Coşkuner, “Acımız çok büyük, çok derin. Ben onun ablasıyım. Onu dünyadan kıskanırdım. Küpe konusunda şunları söyleyeyim. Hünel Coşkuner aksesuara çok meraklı bir insandı. Annemin namaz tespihindeki boncukları küpe yapıp kulaklarına asardı. ‘Beni aksesuarlarımla gömün’ kelimesi aksesuarlarını çok sevdiğini belli etmek için söylediği bir cümleydi. Lütfen bunu yanlış yerlere çekmeyin. Biz dinini, kültürünü bilen bir aileyiz. Zaten küpeyle gömülme gibi bir şey yoktur. Bunu herkes bilir” diye konuştu.

Kardeşinin ellerinde vefat ettiğini belirten Abla Coşkuner, “Vefat etmeden önce, kendisine bana vereceğin bir sır var mı kardeşim diye sordum. Kendisi de herkese hakkını helal ettiğini söyledi. Sonrasında yeniden iyileşip ayağa kalkacağını söyledi. Rabbim sevdiğini yanına alırmış. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.

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