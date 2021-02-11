Hülya Avşar yıllar sonra o sahne hakkında konuştu: İbrahim Tatlıses herkesi öyle öpüyordu

Hasan Can Kaya 'nın Exxen'de yayınlanan Konuşanlar isimli programına konuk olan Hülya Avşar , İbrahim Tatlıses ile bir dönem çok konuşulan öpüşme sahnesi hakkında konuştu. Tatlıses'in herkesi o şekilde öptüğünü söyleyen Avşar, "O sahnede fazla samimiyet var" dedi.

Haberler.com'da yer alan habere göre, Hülya Avşar, Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programında samimi itiraflarda bulundu.

"Tatlıses herkesi öyle öpüyordu"

Hülya Avşar, Mavi Mavi filminde İbrahim Tatlıses'le olan öpüşme sahnesiyle ilgili "İbrahim'in sadece beni değil herkesi öyle öptüğünü düşünüyorum. O sahnede fazla bir samimiyet var bence" diye konuştu.