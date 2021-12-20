Hülya Avşar'ın simit açıklaması sonrası, Kılıçdaroğlu'nun tepkisi yeniden gündem oldu: Kim Hülya Avşar, sanatçı mı?

Şarkıcı Hülya Avşar'ın "Gerekirse simit yenecek ama bugünleri de kolay atlatacağız" açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2014 yılında Avşar için söylediği sözler yeniden gündeme geldi. . Kılıçdaroğlu, Avşar için , “Kim Hülya Avşar? Sanatçı mı? sanatçılığı tartışılır, kimse kusura bakmasın. Yalakadan sanatçı olmaz.” demişti.

'Hülya Avşar sanatçı mı?'

Kılıçdaroğlu, 2014 yılında Recep Tayyip Erdoğan’a desteğini sık sık açıklayan Avşar için, “Hülya Avşar kim efendim? Kim Hülya Avşar? Sanatçı mı? sanatçılığı tartışılır, kimse kusura bakmasın. Yalakadan sanatçı olmaz. Herkes bunu böyle bilmek zorundadır. Gücün karşısında eğilen kişiye sanatçı denmez. Bütün dünyanın ortak söylemidir bu. Sanatçı aykırıdır, aykırılığın umududur sanat.” demişti.

TIKLAYIN | Hülya Avşar: Gerekirse simit yenecek ama bugünleri de kolay atlatacağız