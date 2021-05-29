T24 LogoT24 Logo
Haberler

Hulki Cevizoğlu'nun 'müthiş' diyerek paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu

29 Mayıs 2021 09:37

Gazeteci Hulki Cevizoğlu'nun gerçek zannederek Twitter hesabından paylaştığı animasyon video sosyal medya kullanıcıları tarafından tiye alındı. 

Cevizoğlu'nun ''MÜTHİŞ! Kanada Rusya arasındaki kutup bölgesinde dün çekilmiş ve yılda bir defa olurmuş ve de 30saniye sürermiş'' ifadeleriyle paylaştığı animasyon videosu, sosyal medya kullanıcıları tarafından tiye alındı. Kısa sürede Twitter gündemine de giren paylaşıma yorum yapan kullanıcılar, espirili yanıtlar verdi. 

 

Hulki CevizoğluAY GÖRÜNTÜSÜanimasyonvideo

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Temmuz 2021

Ahu Tuğba, kızı Anjelik’in otomobilini çöpe attı

Samsun’da kamyonet dehşeti: 10 araca çarpıp kaçtı

Erkan Petekkaya'dan "Acun Ilıcalı" sorusu yönelten muhabire: O mikrofonu alır ne yaparım biliyor musun?

Cumartesi Anneleri: Bizi değil, kaybetme iklimini yaratanları yargılayın

Rize'de heyelan böyle geldi, vatandaşlar evlerinden son anda kaçtı!

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24