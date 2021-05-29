Hulki Cevizoğlu'nun 'müthiş' diyerek paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu

Gazeteci Hulki Cevizoğlu'nun gerçek zannederek Twitter hesabından paylaştığı animasyon video sosyal medya kullanıcıları tarafından tiye alındı.

Cevizoğlu'nun ''MÜTHİŞ! Kanada Rusya arasındaki kutup bölgesinde dün çekilmiş ve yılda bir defa olurmuş ve de 30saniye sürermiş'' ifadeleriyle paylaştığı animasyon videosu, sosyal medya kullanıcıları tarafından tiye alındı. Kısa sürede Twitter gündemine de giren paylaşıma yorum yapan kullanıcılar, espirili yanıtlar verdi.