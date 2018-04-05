Hükümet Sözcüsü Bozdağ: OHAL'in uzama ihtiyacı ortadadır

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "OHAL'in uzatılması ihtiyacı ortadadır" dedi ve yeniden uzatılabileceğini söyledi. Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kamuflaj giyerek Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan askerlere destek vermesini beklediğini belirterek, "Beklerdim ki Kılıçdaroğlu da Zeytin Dalı Harekatı devam ederken bir kamuflaj da o giysin, Mehmetçik'e destek versin" dedi. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, bir televizyon kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.