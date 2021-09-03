'Hudut Namustu' pankartlarını astırdığı iddia edilen Buğra Kavuncu: Asla doğru bir haber değildir, beyan da belli ki bir baskı altında verilmiş

İstanbul'da 'Hudut Namustu' yazılı pankart astıktan sonra gözaltına alınan gençlerden biri olan Ahmet Çakmak'ın "Bana bu pankartı Buğra Kavuncu astırdı. Yanındakiler para ve başka şeyler vadettiler” iddialarının ardından, İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu "Asla doğru bir haber değildir, beyan da belli ki bir baskı altında verilmiş" açıklamasında bulundu.

Pankart nedeniyle gözaltına alınan gençlerin avukatlığını yapan Ali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ahmet’e ulaşamıyoruz. Tehdit altında olduğu videodan anlaşılabiliyor, alıkonulduğunu düşünüyoruz. Biz polise başvuruyoruz, kendisiyle bugün iletişim kuran varsa DM'den ulaşsın lütfen” dedi.

"Beyan da belli ki bir baskı altında verilmiş"

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da iddialar üzerine şu açıklamalarda bulundu:

"Bu asla doğru bir haber değildir. Bu yapılan beyan da belli ki bir baskı altında verilmiş. Bizim İstanbul İl Başkanlığı olarak binlerce teşkilat mensubumuz var. Kendi gençlik teşkilatımız var. Böyle bir ihtiyacımız olsa zaten kendi teşkilatlarımızla asarız. Zaten şu anda İstanbul'da bir çok ilçede başkanlıklarımızın binasında 'Hudut Namustur' yazılı pankartlarımız asılı. Dolayısıyla konu kesinlikle anlatıldığı gibi değildir. Ben bir an önce genç arkadaşımızın bulunmasını, neredeyse kimler tarafından tutuluyorsa sağlıklı bir şekilde emniyet tarafından tespit edilmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum. Bir algı yaratılmak isteniyor ve sosyal medya üzerinden de böyle yanlış bir bilgilendirme yapılıyor. Konunun doğrusu budur"