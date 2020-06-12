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Hüda Kaya'dan Diyanet'e eleştiri: Bizim adımıza ahkam kesemez, konuşacaksa hırsızlık ve tecavüz için konuşmalı

12 Haziran 2020 09:25

HDP Milletvekili Hüda Kaya, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın  şikayeti üzerine Ankara Barosu’na yönelik başlatılan soruşturmaya tepki gösterdi. Diyanet'in LGBTİ+ için yaptığı açıklamaya ilişkin açıklama yapan Kaya, "Diyanet, Diyanetliğini yapacaksa, din adına konuşacaksa hırsızlık için, çocuk tecavüzleri için konuşmalı" dedi. 

Diyanet İşleri Başkanlığı gibi Baroların da bir konu hakkında kendi düşüncesini söyleme hakkına sahip olduğunu söyleyen Kaya, AKP'nin konuyla ilgili tavrına tepki göstererek "Biz muhâfazakârız, biz aile kutsiyetine sahip çıkıyoruz diye kendinizi kutsalların sahibi gibi ilan edemezsiniz. AKP Genel Başkanının da LGBTİ+  için söylediği sözleri gidin internetten okuyun" diye konuştu.

Kaya, sözlerinin devamında Diyanet'in kendisini temsil etmediğini ve güven vermediğini ifade ederek şöyle konuştu: 

”Diyanet İşleri bir Müslüman olarak beni temsil eden bir kurum değildir. Meşru değildir. Çocuklarımızın bile öğrettiği din derslerini aldırabilecek kadar güvene sahip değildir. Diyanet bizim adımıza ahkam kesemez. Diyanet kendi düşüncesini söylüyorsa barolarda düşüncelerini söyleme hakkına sahiptir.

Mezhepçi, Emevici düşünceyi İslam adına bu topluma dayatma hakkına sahip değilsiniz. Diyanet, Diyanetliğini yapacaksa, din adına konuşacaksa hırsızlık için, çocuk tecavüzleri için konuşmalı. Kuran kurslarında tecavüze uğrayan erkek çocukların hakkını savunmalı. Yolsuzluklar için, haksız yere katledilen insanlar için konuşmalı. Kuran’da insani hakların temeli olan düşünce hakkı, özgürlük için konuşmalı. Tüm kötülükleri tek bir noktada yoğunlaştırması diyaneti meşru kılmaz.”

 

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