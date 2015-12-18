Hubble teleskobundan bir yıldızın 'uyanışı'

Hubble Uzay Teleskobu, Dünya’dan 1350 ışıkyılı uzaklıktaki (1 ışıkyılı = yaklaşık 10 trilyon kilometre) bir bulutsu içinde şekillenen yıldızı gözlemledi. Yıldızlar çok yoğun ve görünür ışımayı geçirmeyen yıldızlararası gaz ve toz bulutlarının ortasında doğuyor. Moleküler bulut, birkaç yoğunlaşmış bölgeye parçalanıyor. Bu yoğunlaşmış parçalar daha sonra yıldızların oluşması için çökmeye devam ediyor. Çöküş sırasında zıt yönlere doğru ‘süper sıcak’ gaz ve materyal püskürmesi gerçekleşiyor. Hubble Uzay Teleskobu’nun gözlemlediği son yıldız da bu yüzden ‘kozmik bir kılıca’ benzetildi.