T24 LogoT24 Logo
Videoröportaj

Hubble teleskobundan bir yıldızın 'uyanışı'

18 Aralık 2015 18:00

Hubble Uzay Teleskobu, Dünya’dan 1350 ışıkyılı uzaklıktaki (1 ışıkyılı = yaklaşık 10 trilyon kilometre) bir bulutsu içinde şekillenen yıldızı gözlemledi. Yıldızlar çok yoğun ve görünür ışımayı geçirmeyen yıldızlararası gaz ve toz bulutlarının ortasında doğuyor. Moleküler bulut, birkaç yoğunlaşmış bölgeye parçalanıyor. Bu yoğunlaşmış parçalar daha sonra yıldızların oluşması için çökmeye devam ediyor. Çöküş sırasında zıt yönlere doğru ‘süper sıcak’ gaz ve materyal püskürmesi gerçekleşiyor. Hubble Uzay Teleskobu’nun gözlemlediği son yıldız da bu yüzden ‘kozmik bir kılıca’ benzetildi.

ETİKETLER

uzayyıldızhubbel teleskobubilimuzay boşluğuvideo

Diğer Videolar

Tunceli'de 5 Ocak'tan bu yana kayıp olan Gülistan Doku'nun son görüntülerine ulaşıldı

Küçük çocuk seyir hâlindeki otomobilden dışarıya fırladı!

İspanya'da kimya fabrikasında patlama: 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

Ankara'da kuruyan ağaçlar 'şehre özgü' figürlere dönüştürüldü

Yere düşen cüzdanı böyle çaldılar

Gana'da otobüs kazası: 34 kişi hayatını kaybetti, 54 yaralı var

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24