HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi demeliydim; devlet vatandaşını yaşatmak zorunda

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'le ilgili sosyal medya hesabından yazdığı "Türküler kimseye zarar vermez" sözleri nedeniyle Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından hakkında inceleme başlatılan Karşıyaka Hâkimi ve Yargıçlar Sendikası Başkanı Ayşe Sarısu Pehlivan, " Devletin görevi vatandaşını yaşatmak, 'Türküler zarar verir mi deseydim" dedi.

Şirin Payzın'ın sorularını yanıtlayan hakime Ayşe Sarısu Pehlivan bir linç kampanyasının sonucunda hakkında inceleme başlatıldığını söyledi.

Hakimlerin baktıkları dosyalar dışında her türlü ifade özgürlüğüne sahip olduğunu belirten Pehlivan, devletin vatandaşın yaşam hakkını savunma görevini hatırlatarak, “Bir insan olarak içimde bir acı hissettim ve bir insanın yaşatılmasına dair Twitter paylaşımı yaptım. Yapmış olduğum paylaşım tamamen yaşam hakkının kutsallığına dair” diye konuştu.

Grup Yorum’u 1985 yılında İstanbul Üniversitesi’nde öğrenciyken tanıdığını dile getiren Pehlivan, İbrahim Gökçek’in yargılanmasının dahi bitmediğini ve zaten hayatını kaybettiği için üzerine atılı suçlamaların da düştüğünü hatırlattı. İnsanların yaşam hakkını savunduğunu ve kendisini ‘barış yanlısı’ olarak tanımladığını dile getiren Sarısu, “‘Türkülerden zarar gelmez’ dedim. Bir sanatçı ölmemeli. Neticede bir sanatçıdır bu insan. İnsanların yaşaması taraftarıyım. İnsanlar komşularını fişliyor bunlar hiç konuşulmuyor” diye konuştu.

Kendisinin bir sosyal medya lincine maruz kaldığını dile getiren hakime Ayşe Sarısu Pehlivan, “Benim bu söylemlerimi Mehmet Selim Kiraz savcımızın ailesi ile ilişkilendirmek tamamen bir linç kültürünün sonucu. Akıl tutulması yaşatıldığını düşünüyorum. Gerçekten insanlar bir akıl tutulması içinde. Sağlıklı düşünmedikleri hatta hiç sorgulamadıklarını düşünüyorum. Bir meslektaşımın kaybı üzerine acısını hissetmediğime dair söylemler üretmek son derece çirkin. Nasıl bir kararmış yüreklere sahip bu insanlar gerçekten anlamıyorum” yorumunu yaptı.

Şirin Payzın'ın 'listeler var elimizde' diyenleri hatırlatması üzerine Pehlivan, ‘Ne olacak canım bunlar birkaç tane deli’ demenin de tehlikeli olduğunu belirterek, “Yaşam hakkımıza kimsenin müdahale etme hakkı yok. Bunları dile getirmemiz lazım. Bunları görmemiz ve görmelerini sağlamamız lazım. Lütfen bunlara önemsiz demeyelim. Ben bunların önemsenmesini istiyorum. Toplumu bir taraf doğru kanalize eden ve ayrışmayı hızlandıran söylemlerin üzerinde durulması gerekiyor. Önemsizleştirip değersizleştirilmemesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.