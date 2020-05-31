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Hrant Dink Vakfı'na 'ölüm' mesajı gönderen zanlı tutuklandı

31 Mayıs 2020 17:44

Gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesinin ardından adını yaşatmak için kurulan Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden zanlı H.A, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. H.A. "Zincirleme şekilde kişinin kendisini bir hale koyması suretiyle imzasız mektupla ya da özel işaretle tehdit" suçundan tutuklandı. Hakim karşısına çıkan H.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hrant Dink Vakfı'nın ölüm tehdidi içeren mailin vakfa gönderildiği bilgisini kamuoyuna duyurmasının ardından pek çok siyasi parti lideri açıklama yapmış, zanlı bu gelişmelerin ardından Konya'da gözaltına alınmıştı. 

Konya'da gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirilen H.A, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. İlk ifadesinde Azeri sevgilisinin etkisinde kaldığını iddia eden zanlı, Hrant Dink Vakfı'na gönderdiği tehdit mailinde ise Türkiye'de fail meçhul olayların kripto cümlesi olarak kabul edilen "Bir gece ansızın geleceğiz" demişti.

Zanlı "Rakel Dink ve avukatı ölecek" diyerek doğrudan hedef de göstermişti.

TIKLAYIN - Hrant Dink Vakfı'na ve Rakel Dink'e ölüm tehdidi gönderen kişinin ilk ifadesi: Azeri sevgilimin etkisinde kaldım

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Hrant DinkHrant Dink VakfıTehditMailZanlı H.AAdliyeKonyaİstanbulNefret suçuÖlüm tehdidi

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