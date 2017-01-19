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Hrant Dink: Kim tedavi edecek bizi, kim?

19 Ocak 2017 19:34

10 yıl önce genel yayın yönetmeni olduğu Agos gazetesinin önünde katledilen gazeteci Hrant Dink, 'Su Çatlağını Buldu' ifadesini duyduğu hatırasını anlatırken, "Hasta iki toplumuz biz, Türkler ve Ermeniler... Birbirlerine yönelik ilişkileriyle Ermeniler büyük bir travma yaşıyor Türklere yönelik, Türkler ise Ermenilere yönelik büyük bir paranoya yaşıyor. İkimiz de klinik vak’alarız, tam klinik vak’alarız. Kim tedavi edecek bizi? Fransız senatosunun kararı mı? Amerikan Senatosu'nun kararı mı? Kim reçeteyi verecek, kim bizim dostumuz? Ermeniler Türklerin doktoru, Türkler de Ermenilerin doktoru... Bunun dışında doktor, ilaç, hekim yok! Diyalog tek reçete, doktor da birbirlerinin doktoru. Bunun dışında bir çözüm yok, yok ve yok!" ifadesini kullanmıştı.

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