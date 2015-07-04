Hoşçakal pıt pıt naylon...

Halk arasında balonlu naylon, pıt pıt naylon ya da hava kabarcıklı naylon olarak geçen asıl adı Bubble Wrap olan ambalaj malzemesi tarih oluyor. Bu muhteşem icadın arkasındaki firma Sealed Air, içinde hava kabarcığı olmayan, yani artık patlamayan yeni bir ambalaj tasarımı geliştirdi. Alıştığımız sıralı kabarcık tasarımını değiştiren firma, o kabarcıkları daha düz ve birbirine entegre bir şekilde yeniden tasarladı. Firmanın böyle bir kararı almasının sebebi ise yeni tasarımın ürün saklamayı ve kargolamayı daha kolay hale getirmesi.