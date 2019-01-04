Hortuma yakalanan yamaç paraşütçü ölümden döndü

Avustralya'nın güney batısında yer alan New South Wales eyaletinin Tamworth şehrinde görülen şiddetli rüzgar ve hortum, o esnada yamaç paraşütü yapmakta olan bir sporcunun korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Borah Tepesi'nde hortumun etkisiyle birdenbire kendini havada bulan ve tehlikeli bir biçimde savrulan sporcu herhangi bir kaza yaşamadan yeniden yere inmeyi başardı. Yamaçta bulunan ve paraşütünü açmadan bekleyen diğer sporcularsa güçlükle yerinde durabildi. Kazayı yara almadan atlatan paraşütçünün eşiyse görüntüleri cep telefonuyla saniye saniye çekti. Sporcu sert rüzgarın devam etmesi sebebiyle 5 saat havada kalarak 180 kilometre ötede güvenli bir bölgeye iniş yaptı. Kaynak: (Euronews)