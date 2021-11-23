Hope Alkazar ile 'Alkazar Rüyası' Beyoğlu'nda

Beyoğlu'nun simge mekanlarından Alkazar Sineması, Hope Alkazar ismiyle 10 yıl sonra yeniden açıldı. Geçen hafta süren özel etkinliklerden sonra şimdi kapıları herkese açık olan salonda danstan tiyatroya ve tabii film gösterimlerine kadar farklı etkinlikler herkese açık ve ücretsiz olacak.

1920'de ilk kez açılan, 2010 yılında ise maddi imkansızlıklar nedeniyle kapanan Beyoğlu'nun en eski ve en güzel sinemalarından biri olan mekan, dijital sanatçı Refik Anadol'un ‘Alkazar Rüyası’ adlı enstalasyonun da yer aldığı geniş etkinlik programı sosyal medyadan takip edilebilecek Hope Alkazar, her gün 9.45-21.30 arasında açık. Refik Anadol'un "Alkazar Rüyası" isimli sergisi yarım saatlik seanslar halinde izlenebilecek.

T24'ten Heja Bozyel, yeniden açılan Hope Alkazar'ın hikayesini, spor, kültür ve sanat ekseninde Beyoğlu’na yeni bir nefes getirmek isteyen mekanda, İstanbulluları bekleyen etkinlik ve atölyeleri Hope Alkazar İçerik Direktörü Bahar Türkay ile konuştu.

Burak Beceren, Erin Aniker, Dilara Akbal, Piknik Works, Simay Bhaçıvan gibi genç sanatçıların ve toplulukların eserlerini görebileceğiniz yapıda Ebrar Karakurt, Cedi Osman gibi yeteneklerin yanı sıra DansFabrika, Cihangir Yoga, SosyalBen, Onaranlar Kulübü gibi genç ve yenilikçi ekiplerle işbirliği yapıldı. Bu ekiplerden Onaran Kulübü kurucuları Doğu Güngör ve Ufuk Emin Akengin ile sohbetimiz de videoda sizi bekliyor.

Yeni medya alanında yaptığı başarılı işlerle dünya çapında tanınan dijital sanatçı Refik Anadol'un da yer aldığı röportajda, Anadol'un ‘Alkazar Rüyası’ adlı enstalasyonu da merceğe alındı. Veriden ve yapay zekadan yararlanarak eserler ürettiğini söyleyen Anadol, ‘Alkazar Rüyası’ adlı enstalasyonunda anlatmak istediklerine dair, "Belki son dönemde yaptığım en anlamlı ve en heyecanla açılmasını beklediğim projem. İki üç yıl önceye yakın hayalini kurmaya başlamamız. Mimarinin yakın gelecekte hayal görebilmesini, hatıralarını hatırlayabilme ihtimalini yaklaşık 7-8 yıldır araştırıyorum. Bu süreçte Alkazar Sineması gibi hepimizin hatırasında, hafızasında yeri olan, toplumsal hatırasında yeri olan , sinemanın çok değerli eserlerinin görüldüğü, deneyimlendiği mekanda tabi ki ilk akla da bu mekanda hatıraları olan filmler geldi" dedi.

‘Alkazar Rüyası’

‘Alkazar Rüyası’nda 20 kanal projeksiyon, 28 kanal ses ve 4 kanal yapay zeka kamerasıyla izleyicinin aslında görebilir alanını ve mekanın tarihi duvarlarını, yerini ve tarihi perdesini üç boyutlu bir şekilde tekrar görselleştirdiklerini dile getiren Anadol, "150 sinema filminin içinden çıkan her saniyede iki karesini algıladığımız bir veri uzayı yaptık. 6 milyona yakın bir veri var. Yapay zeka bunlardan filmler öğreniyor ve en sonunda gerçeğe yakın sahneler, karakterler yaratabiliyor. Duayenlerimizin mesela yüzlerini yaratabiliyor. Acaba geleceğin sineması, sinemanın tamamını kapsayabilir mi? Bu bize soru sorma şansı veriyor" diye konuştu.

"Dünyada ilk defa 150 film böyle bir algoritmadan geçiyor"

Hope Alkazar'da 4 farklı atölye yapacaklarını söyleyen Anadol, bu atölyelerin herkese açık ve ücretsiz olacağını söyledi. Atölye başlıklarını "Biri Türk Sinemasında Mekanlar, Türk Sinemasında Karakterler, Senaryo ve Ses" şeklinde açıklayan Anadol, " Atölyeler çerçevesinde bu veriyi ve buluntuları hediye etmek istiyoruz. alanında uzmanlara, akademisyenlere, doktora belki yüksek lisans öğrencilerine yada kuruma. Türk sinema tarihindeki, hangi duygular hangi yıllarda, hangi renkler gibi çok soru var elimizde ve cevaplarını bulabileceğimiz bir veriye sahibiz" dedi.

"Şu anki sinema deneyiminde 150 filmin içerisinde oynayan karakterleri, kaç saniye nereye baktığını, hangi duyguları ifade etmeye çalıştıklarını, objeler, renkler ve daha birçok veriye ulaşabiliyoruz. Bunun akademide yansımasını daha görmedik. Bu da enteresan. Dünyada ilk defa 150 film böyle bir algoritmadan geçiyor. Acaba bunu kim üstlenmek isteyecek. Akademiden ilk defa önünde bir iş izliyoruz."