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Hırsızlık yapmak için girdiği dükkânın ortasına tuvaletini yaptı

Bir süre bekleyen hırsız daha sonra camı zorlayarak içeriye girip kasadaki paraları çalarak kaçtı

28 Eylül 2021 14:08

İstanbul Arnavutköy’de bir lokantaya giren hırsız, önce kapıda bulunan masalara oturarak biraz dinlendi, ardından ise dükkânın ortasına tuvaletini yaptı. Tuvaletini yaptıktan sonra kasada bulunan paraları çalarak kayıplara karışan hırsızın o anları saniye saniye kameralara yansıdı.
 
Arnavutköy’de iddiaya göre, dükkanın önüne gelen bir hırsız önce kapıda bulunan masalarda oturup dinlendi, daha sonra da tuvaletini yaptı.
 
Bir süre bekleyen hırsız daha sonra camı zorlayarak içeriye girip kasadaki paraları çalarak kaçtı. 
 
Dükkân sahibi Turan Toprak, “Saat 03.30 sularında 20’li yaşlarda bir genç çocuk dükkanın içerisine giriyor, buralarda dolaşıyor. Ondan sonra şu noktaya pisliğini bırakıyor ve camları yokluyor. Camları yokladıktan sonra içeri giriyor ve kasa da bulunan 150 TL kadar parayı alıyor ve rahat şekilde buradan uzaklaşıp gidiyor. Buraya pisliğini yapıp rahat şekilde gidiyor. Büyük ihtimalle buranın insanı benim büyük bir zararım yok ama insanların başına bela açabilir” şeklinde konuştu.
Arnavutköy’de hırsızın dükkâna tuvaletini yaptığı o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 
 
Kaynak: İHA
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