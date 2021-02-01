Hilal Kaplan'ın hedef aldığı İsmail Saymaz: Sürek avı gibi; avcılığı da cemaat etkinliklerinde gözyaşı dökenler yapıyor

Karar TV'nin Youtube kanalında canlı yayına katılan gazeteci İsmail Saymaz, gazeteci Hilal Kaplan'ın kendisini hedef almasının hatırlatılması üzerine Yıldıray Oğur'a "Senin Taraf'taki yazılarını hiç beğenmedim ama sen kendini eleştirerek başladın" dedi ve Kaplan'ın kendisiyle ilgili ithamlarına "Bir de bir serüven var. Benim de hata yaptığım birçok dönem oldu. 'Keşke yapmasaydım' dediğim oldu" yanıtını verdi. Örnekler vererek konuşmasına devam eden Saymaz, Yıldıray Oğur'un ilgili sözlerini onaylayarak "Bir sürek avı gibi. Bu avcılığı da cemaatlerin etkinliklerinde gözyaşları içinde ağlayanlar yapıyor" diye konuştu.

Yıldıray Oğur da "İnsanların fikirleri değişebilir, başka deneyimler olabilir ama sen insanların eski fikirlerini avcılığa çıkarsan ve sürekli 'sen PKK'lısın, FETÖ'cüsün' diye suçlarsan bu problem olur" dedi.

Ne olmuştu?

Kaplan telefon ile bağlandığı HaberTürk yayınında "İsmail Saymaz'ın kapayılan PKK kanalında sözleri var. Mesela devlet hendek terörüyle mücadele ederken sadece devleti suçlayan ve 'Türklerle Kürtlerin arasında devlet çukur açmıştır' diyen sözleri var" ifadeleriyle Saymaz'ı hedef almıştı. Kaplan ayrıca moderatör Hülya Hökenek ve HaberTürk'ü de hedef göstermişti.

Kaplan'ın hattan alınmasının ardından konuşan İsmail Saymaz, "Hilal Kaplan kim ya" diyerek Kaplan'ın geçmişte yazdıkları ve yaptıklarını hatırlatıp "Hilal Kaplan çözüm sürecinde poşu bağlayıp çözüm süreci bitince asker postalı giymiş bir kadın" ifadelerini kullanmıştı.

TIKLAYINIZ - HaberTürk'e bağlanan Hilal Kaplan, Hülya Hökenek ve İsmail Saymaz'ı hedef alınca yayından alındı