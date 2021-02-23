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"Hilafeti kurun ey Müslümanlar" videosu çekenler gözaltına alındı

23 Şubat 2021 17:26

Afyonkarahisar'ın Amuriye bölgesinde "Hilafet" konulu video çekimi yapan 5 kadından 4'ü, Ankara'daki evlerine sabah saatlerinde yapılan baskınla gözaltına alındı.

Konuyla ilgili Köklü Değişim'den yapılan yazılı açıklamada, "Bu kez zulüm Afyonkarahisar Amuriye'de video çeken biri 16 yaşında 4 Müslüman bacımıza yönelik yapıldı. Bu sabah evlerinden alınan Müzeyyen Sevinç, Hatice Yıldız, Zehra Yavuzkan ve 16 yaşındaki Saliha Yıldız, ifadeleri alınmak üzere ilgili birimlere götürüldüler.

Sadece Müslüman kadınların esaretten kurtarılması ve Hilafetin kurulması için çağrı videosu çeken bacılarımıza yapılan bu gözaltı, 28 Şubat uygulamalarına çok benzemektedir" denildi. 

Gözaltılarla ilgili sosyal medyada #MüslümanBacılarGözaltında etiketi açıldı.

Öte yandan Hizb-ut Tahrir resmi hesabından gözaltına alınan kadınlara destek videosu yayınlandı.

Paylaşılan videoda da şöyle denildi:

"Hilafet isteyen kardeşlerimiz ve bacılarımızı gözaltına alanlar; hilafet istemek suç değildir!
Bilakis şeref onurdur ve tek kurtuluş yoludur. Kardeşlerimize zulmedenler; zulümle dönen bu devran böyle sürüp gitmez! Bu sebeple "Biz de Hilafet İstiyoruz" denildi.

 

AfyonkarahisarAmuriye bölgesiKöklü Değişimhilafet çağrısı yapan kadınlar

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