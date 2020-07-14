Hilafet için "ekümenik bir temsilciliktir" diyen Dilipak: İslamın gasp edilen hakkıdır

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Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, hilafet tartışmalarına yönelik yaptığı değerlendirmede, hilafetin 'ekümenik bir temsilcilik makamı" olduğunu ve "İslam dünyasının gasp edilen bir hakkı" olduğunu söyledi.

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalında Ayasofya ve hilafet tartışmalarını yorumladı.

Dünyada ekümenik temsilciliği olmayan tek dinin İslam olduğunu belirten Dilipak, hilafeti için "sekreterya" ifadesini kullanarak "Dini temsil etmiyor. Müslümanları temsil edip aralarındaki ilişkileri düzenlemek üzere bir sekretaryanın kurulmasına karşı çıkan, müslümanlığının farkında olan tek bir müslüman bulamazsınız" diye konuştu.

Hilafetin Cumhuriyet ile kaldırılmadığını söyleyen ve "Sırada hilafet mi var?" sorusuna yanıt veren Dilipak, "Sırada diye bir şey yok. Gasp edilen, yok edilen 110 ülkede... Türkiye bunu ortadan kaldırdığı için 110 ülkedeki dini vakıfların hepsi, orada kurulan iktidarların ve cemiyetler üzerinden işgal edildi. İslam ümmetinin bütün varlığını işgal ettiler. Bu ihanetin oradan kaldırılması gerekir. Hilafeti cumhuriyet kaldırmadı. Halifenin o günkü şartlarda siyasi olarak tespiti mümkün olmadığından, Lozan sonrası dinin yeniden yapılandırılması yoluna gidildiğinden sadece Türkiye içindeki müslümanların ibadeti için diyanet kuruldu" dedi.

Dilipak ayrıca halife olarak gelecek kişinin kim olduğunun kendisi için bir anlam ifade etmediğini dile getirerek, "Halife olarak getireceğiniz adam. Adı ne olursa olsun, o adamla ben mahkemelik de olabilirim. O halife dediğimiz adam görevini doğru düzgün yapmazsa cehenneme gider" ifadelerini kullandı.