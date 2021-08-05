T24 LogoT24 Logo
Haberler

Heybeliada'da büyük orman yangınından 1 yıl sonra küle dönen alandaki değişim

05 Ağustos 2021 16:49

İstanbul'da son yılların en büyük orman yangını 12 Temmuz 2020'de Heybeliada'da çıktı. Yangında  6 hektarlık alan zarar gördü. Geçen 1 yıllık sürede yalan alana 6 bin 750 fidan dikildi. Yanan alandaki son durum drone ile de görüntülendi.

 Yanan alandaki çalışma ile ilgili bilgi veren Kanlıca Orman İşletme Müdürü Erdinç Kurt, " "Bir fidan kuruduysa yerine yeni bir fidan ile tamamlama yapılıyor. Ağaçlandırma işlemi için 6 yıl gibi bir süre tamamen yeterli oluyor" dedi.

İstanbulHeybeliadayangınfidan dikimi1 yıllık değişim

Diğer Videolar

Vapurdan denize atladı, son anda kurtarıldı

Cüneyt Özdemir'den Bakan Kasapoğlu'nun açıklamasına tepki: Böyle Gençlik Bakanı olur mu ya

Meslek liseli olmak: "'Meslek lisesinde okuyorum' deyince insanların gözleri açılıyor

Eski CHP Milletvekili Özgündüz: Gül ile Akar'ın evinde görüşen Erdoğan, parlamenter siteme dönüşü teklif etti

Koyunlara saldıran ayıları kangal köpekleri uzaklaştırdı: 3 ayının bana koştuğunu gördüm

İngiltere kısıtlamayı kaldırdı, ilk uçak törenle karşılandı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24