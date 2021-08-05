Heybeliada'da büyük orman yangınından 1 yıl sonra küle dönen alandaki değişim

İstanbul'da son yılların en büyük orman yangını 12 Temmuz 2020'de Heybeliada'da çıktı. Yangında 6 hektarlık alan zarar gördü. Geçen 1 yıllık sürede yalan alana 6 bin 750 fidan dikildi. Yanan alandaki son durum drone ile de görüntülendi.

Yanan alandaki çalışma ile ilgili bilgi veren Kanlıca Orman İşletme Müdürü Erdinç Kurt, " "Bir fidan kuruduysa yerine yeni bir fidan ile tamamlama yapılıyor. Ağaçlandırma işlemi için 6 yıl gibi bir süre tamamen yeterli oluyor" dedi.