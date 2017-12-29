HDP'li Paylan: Abdullah Gül'e de ihtiyaç var

HDP'li Garo Paylan, katıldığı bir televizyon programında, "Bu girdaptan çıkarmayı vaadeden herkesle çalışmalıyız. Abdullah Gül'ün de sorumluluk alması gerekir, Abdullah Gül'e de ihtiyaç var" dedi. HDP milletvekili Garo Paylan, KRT televizyonunda Çağlar Cilara'nın programına konuk oldu. "Herkese ihtiyacımız var" diyen Paylan'a Cilara, "Herkese mi ihtiyacımız var?" diye sordu. Paylan ise "Bu girdaptan çıkarmayı vaadeden herkesle çalışmalıyız. Abdullah Gül'ün de sorumluluk alması gerekir, Abdullah Gül'e de ihtiyaç var" şeklinde cevapladı.