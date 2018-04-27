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HDP'den 'boykot' iddialarına ilişkin açıklama

27 Nisan 2018 16:38

HDP'den 24 Haziran'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefet partilerinin sıfır baraj ittifakı kapsamında bir araya gelmesi ve kendilerinin bu ittifakın dışında bırakılması durumunda seçimlerin ikinci turunu boykot edecekleri yönündeki iddialara ilişkin açıklama geldi. HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, "İster İyi Parti'den kaynaklansın, ister de CHP'nin çekingenliğinden. Sonuç olarak bizi yok sayma eğilimini elbette bizim seçmenimiz de değerlendirecektir" dedi. "İster İyi Parti'den kaynaklansın, ister de CHP'nin çekingenliğinden. Sonuç olarak bizi yok sayma eğilimini elbette bizim seçmenimiz de değerlendirecektir. Okuyacaktır, gereğini yapacaktır" diyen Bilgen, şunları kaydetti: "Bize gelen bilgiler sorunun sadece İyi Parti'den kaynaklanmadığını gösteriyor. İyi Parti kamuoyuna da ikili görüşmelerde de şunu çok net ifade ediyor: 'Sağ blok içerisinde ittifak gerçekleşsin.' Yani kendileri aktardığı için söylüyorum, 'Saadet ve Demokrat Parti ile ittifak kuralım. Bu seçmen psikolojisi için daha yerinde. Sol eğiliminde olan adaylar varsa onlar da kendi aralarında buluşsunlar. Onlar da bir ittifak kursunlar' diyorlar. Bu söz karşısında galiba cevap vermesi gerekenler öncelikle sol siyaset yaptığını iddia edenlerdir."

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