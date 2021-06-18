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HDP'ye yönelik saldırıda öldürülen Deniz Poyraz son yolculuğuna uğurlandı

18 Haziran 2021 16:28

İzmir'de HDP’ye yönelik saldırıda öldürülen Deniz Poyraz son yolculuğuna uğurlandı. Anne Fehime Poyraz, "Denizler ölmez, Deniz gitti, binlerce Deniz gelecek. Ne mutlu bana ki Deniz’in annesiyim" dedi.

Deniz Poyraz’ın ailesi, yakınları ve partililer, cenazeyi almak üzere Konak ilçede bulunan Tepecik Mahallesi’ndeki Mezarlıklar Müdürlüğü’ne geldi. Ailesi, Poyraz’ın tabutunun başında ağıtlar yaktı.

Mezarlıklar Müdürlüğü önünde ağıt yakan annesi Fehime Poyraz, “Benim kızıma ne işkence çektirdiyse Allah ona da versin. Nasıl içim yandıysa, onun annesinin içi de yansın. Hayatta kimseye beddua etmedim ama içim yandı, onun annesinin içi de yansın. Denizler ölmez, Deniz gitti, binlerce Deniz gelecek. Ne mutlu bana ki Deniz’in annesiyim. Bir kadına o kadar işkence yapılır mı? Faşist. Senin kızıma ne hakkın vardı. Allah belanı versin, derman bulamayasın inşallah” dedi.

Mezarlıklar Müdürlüğünden kadınlar tarafından omuzlanan Poyraz’ın tabutu, zılgıtlar ve alkışlar eşliğinde aile evinin bulunduğu Bağkuyu Mahallesi’ne götürüldü.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile partililer tören için Kadifekale Camisi'ne geldi. Kitlenin Kadifekale Camisi'ne ulaşmasının ardından Poyraz'ın cenazesi de getirildi.

Deniz Poyrazcenaze töreniMithat SancarPervin BuldanHDP’ye yönelik saldırı

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