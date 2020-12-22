HDP Van il örgütünden Leyla Güven için basın açıklaması: AKP iktidarı çözümsüzlük ısrarını bir kez daha göstermiştir

HDP Van il teşkilatı DTK Eş Başkanı Leyla Güven'in tutuklanmasını protesto ederek "DTK'yı kriminalize etmek çözümsüzlükte ısrarın bir göstergesidir" dedi.

HDP Milletvekillerinin de katıldığı basın açıklamasında Leyla Güven'in hayatını barışa adadığı ifade edilerek "AKP iktidarı bu kararla bu ülkenin temel sorunu olan Kürt sorununda çözümsüzlük ısrarını bir kez daha göstermiştir" denildi.

Ne Olmuştu?

DP'den milletvekilliği düşürülen, Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Leyla Güven’in “örgüt üyesi olmak” ve “örgüt propagandası yapmak” gerekçesiyle yargılandığı davanın 10’uncu duruşması Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmada avukatların ek süre talebini reddeden mahkeme heyeti Leyla Güven'e 22 yıl 3 ay hapis cezası vererek tutuklama kararı çıkarttı.

Güven, dün gece bulunduğu adrese giden polisler tarafından gözaltına alınmış, bugün cezaevine gönderilmişti.

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