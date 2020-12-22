HDP Van il örgütünden Leyla Güven için basın açıklaması: AKP iktidarı çözümsüzlük ısrarını bir kez daha göstermiştir

22 Aralık 2020 16:04
HDP Van il teşkilatı DTK Eş Başkanı Leyla Güven'in tutuklanmasını protesto ederek "DTK'yı kriminalize etmek çözümsüzlükte ısrarın bir göstergesidir" dedi.
HDP Milletvekillerinin de katıldığı basın açıklamasında Leyla Güven'in hayatını barışa adadığı ifade edilerek "AKP iktidarı bu kararla bu ülkenin temel sorunu olan Kürt sorununda çözümsüzlük ısrarını bir kez daha göstermiştir" denildi.
TIKLAYIN - Hakkında 22 yıl hapis cezası verilen Leyla Güven gözaltına alındı
© Tüm hakları saklıdır.