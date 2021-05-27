HDP: Van'da mermer ocağına karşı eylem yapan köylülere, jandarma ateş açarak müdahale etti

27 Mayıs 2021 16:08
Van'ın Gürpınar ilçesinde yapılmak istenen mermer ocağına karşı eylem yapan köylülere jandarma ve korucular havaya ateş açarak müdahale etti. HDP'nin sosyal medya hesaplarından olayın görüntüleri ile yapılan paylaşımda Yurtbaşı köyünde yapılan müdahale sonucu yaralanan vatandaşların olduğu belirtildi.
Olayla ilgili Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre ise müdahalede 4 kişi gözaltına alındı. Köylülerin mermer ocağı için gelen iş makinalarının ahırları yıkmasına karşı çıkması üzerine başlayan eylemde, köylüler yürüyüş başlattı.
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