HDP: Van'da mermer ocağına karşı eylem yapan köylülere, jandarma ateş açarak müdahale etti

Van'ın Gürpınar ilçesinde yapılmak istenen mermer ocağına karşı eylem yapan köylülere jandarma ve korucular havaya ateş açarak müdahale etti. HDP'nin sosyal medya hesaplarından olayın görüntüleri ile yapılan paylaşımda Yurtbaşı köyünde yapılan müdahale sonucu yaralanan vatandaşların olduğu belirtildi.

Olayla ilgili Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre ise müdahalede 4 kişi gözaltına alındı. Köylülerin mermer ocağı için gelen iş makinalarının ahırları yıkmasına karşı çıkması üzerine başlayan eylemde, köylüler yürüyüş başlattı.

Yapılan protestonun ardından asker, korucu ve firma yetkilileri köyden ayrıldı.

Müdahaleye tepki gösteren HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan, görüntüleri paylaşarak "Burada sıkılan kurşunlar kimin adına, kimin eliyle, kime sıkılmaktadır. Rantın nöbetçi çeteleri iş başında!!!" dedi.