HDP'nin açlık grevi eylemine müdahale: "Darp edilenler arasında vekilimiz Sezai Temelli ve Ferhat Encü de var"

HDP İstanbul il örgütünün cezaevlerinde devam eden açlık grevlerine dikkat çekmek için yapmak istediği açıklamaya polis müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan ismi öğrenilenler şöyle;

HDP Kadıköy İlçe Eşbaşkanı Nimet Çelebi Erdoğan, il Yöneticisi Pınar Türk, MYK üyesi Cengiz Çiçek, İl Yoneticisi Bilal Basutçu, PM Üyesi Esengül Demir, Küçükçekmece İlçe Eşbaşkanı Hüseyin Fidanboy

HDP İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada da "Tecridi kınayan açıklamamıza böyle müdahale edildi. MYK üyelerimiz ve yöneticilerimiz dahil pek çok kişi gözaltına alındı. Darp edilenler arasında vekilimiz Sezai Temelli ve Ferhat Encü de var. Yalnız cezaevleri değil, koca ülke tecrit altında. Direneceğiz, tecridi yıkacağız!" denildi.

HDP'nin İstanbul-Kadıköy'de Süreyya Operası önünde yapılmak istenen basın açıklamasına polis sert müdahalede bulundu.