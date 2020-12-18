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HDP'nin açlık grevi eylemine müdahale: "Darp edilenler arasında vekilimiz Sezai Temelli ve Ferhat Encü de var"

"Yalnız cezaevleri değil, koca ülke tecrit altında"

18 Aralık 2020 14:31

HDP İstanbul il örgütünün cezaevlerinde devam eden açlık grevlerine dikkat çekmek için yapmak istediği açıklamaya polis müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.
 
Gözaltına alınanlardan ismi öğrenilenler şöyle;
 
HDP Kadıköy İlçe Eşbaşkanı Nimet Çelebi Erdoğan, il Yöneticisi Pınar Türk, MYK üyesi Cengiz Çiçek, İl Yoneticisi Bilal Basutçu, PM Üyesi Esengül Demir, Küçükçekmece İlçe Eşbaşkanı Hüseyin Fidanboy
 
HDP İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada da "Tecridi kınayan açıklamamıza böyle müdahale edildi. MYK üyelerimiz ve yöneticilerimiz dahil pek çok kişi gözaltına alındı. Darp edilenler arasında vekilimiz Sezai Temelli ve Ferhat Encü de var. Yalnız cezaevleri değil, koca ülke tecrit altında. Direneceğiz, tecridi yıkacağız!" denildi. 
 
 
HDP'nin İstanbul-Kadıköy'de Süreyya Operası önünde yapılmak istenen basın açıklamasına polis sert müdahalede bulundu. 
 
Cezaevlerinde yaygın açlık grevlerinin başladığı bilgisi, Kocaeli Kandıra 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in eyleme katıldığını duyurmasıyla kamuoyuna yansımıştı. 
 
Gazete Duvar 'ın haberine göre Çağlar Demirel, "cezaevlerinde keyfi uygulamaların gün geçtikçe arttığını, baskın yapılan koğuşlarında pandemi koşulları ihlal edilerek saatlerce kalındığını ve özel eşyalarına el konulduğunu" kamuoyuna duyurmuştu.
 
 
 

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