HDP'li vekillerden Erdoğan'ın partileri için "Varlığıyla yokluğu arasında zaten herhangi bir fark yok" sözlerine tepki

TBMM Genel Kurulu'nda yeni yasama yılı açılış programına katıldıktan sonra çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP'nin Genel Kurula katılmaması ile ilgili ise "Varlığıyla yokluğu arasında zaten herhangi bir fark yok. Çünkü onların her zaman yeri ya dağdır ya sokaklardır." ifadesini kullandı. YOL TV mikrofonuna konuşan HDP'li vekiller, Erdoğan'ın açıklamasına tepki gösterdi.

"HDP’nin var olması demek, AKP-MHP ittifakının tarih olması, bir sonraki seçimde sandığa gömülmesi anlamına gelecek" diyen HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, "HDP'nin varlığı Türkiye demokrasinin teminatıdır" diye konuştu.

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm de "Bu ülkede muhalefet bir arada durabilecekse, yan yana durabilecekse bunu sağlayan HDP'dir" dedi.

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