T24 LogoT24 Logo
Haberler

HDP'li vekillerden Erdoğan'ın partileri için "Varlığıyla yokluğu arasında zaten herhangi bir fark yok" sözlerine tepki

"HDP'nin varlığı Türkiye'de demokrasinin teminatıdır"

01 Ekim 2020 16:44

TBMM Genel Kurulu'nda yeni yasama yılı açılış programına katıldıktan sonra çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP'nin Genel Kurula katılmaması ile ilgili ise "Varlığıyla yokluğu arasında zaten herhangi bir fark yok. Çünkü onların her zaman yeri ya dağdır ya sokaklardır." ifadesini kullandı. YOL TV mikrofonuna konuşan HDP'li vekiller, Erdoğan'ın açıklamasına tepki gösterdi. 

"HDP’nin var olması demek, AKP-MHP ittifakının tarih olması, bir sonraki seçimde sandığa gömülmesi anlamına gelecek" diyen HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, "HDP'nin varlığı Türkiye demokrasinin teminatıdır" diye konuştu. 

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm de "Bu ülkede muhalefet bir arada durabilecekse, yan yana durabilecekse bunu sağlayan HDP'dir" dedi. 

TIKLAYINIZ - Erdoğan'dan Bahçeli'nin AYM çağrısına destek: TBMM bir adım atarsa seve seve ben de buna katılırım

 

ETİKETLER

hdpvekilpartierdoğancumhurbaşkanıakp genel başkanı

Diğer Videolar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İmamoğlu'na açılan soruşturmaya yönelik açıklama

Gazeteci Müyesser Yıldız: Kendini suçla deselerdi, bundan daha iyi bir suçlama çıkarırdım

Yeniköylülere soruldu; Kanal İstanbul nedir?

Türk Tıbbi Onkooji Derneği'nin 'Adım Adım Umuda' belgeseli gösterimde; “Kanser benim ecelim değil" 

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Kasım 2020

Ahmet Kaya'nın seslendirdiği Şafak Türküsü şiirinin şairi Nevzat Çelik anlattı: Kitabımı yayımlandıktan 1.5 sene sonra görebildim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Ali Babacan T24’te: Cumhurbaşkanı’nın samimiyet testi, AKP Genel Başkanlığı’ndan ayrılmak...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ali Babacan T24’te: Cumhurbaşkanı’nın samimiyet testi, AKP Genel Başkanlığı’ndan ayrılmak...

4 çocuğun sokakta 'ekonomi' tartışması, sosyal medyanın gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mahfi Eğilmez yazdı: Fed bu kadar para bastı da niçin...

İBB’den Covid-19 raporu: İşte İstanbul’da Avrupa ve Anadolu yakalarının ‘en...

Kenan İmirzalıoğlu: Birçok Batı ülkesinin durumuna düşmememizin sebebi sağlık alanındaki...

İçişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu açıklaması...

Sağlık Bakanı Koca açıkladı; salgına karşı ek kısıtlayıcı tedbirler masada...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Ali Babacan T24’te: Cumhurbaşkanı’nın samimiyet testi, AKP Genel Başkanlığı’ndan ayrılmak...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ali Babacan T24’te: Cumhurbaşkanı’nın samimiyet testi, AKP Genel Başkanlığı’ndan ayrılmak...

4 çocuğun sokakta 'ekonomi' tartışması, sosyal medyanın gündeminde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24