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HDP'li vekiller Migros işçileriyle halay çekti; ''Zafer halayı''

HDP: Direnen emekçiler kazandı! Milletvekillerimiz Migros işçileriyle zafer halayında

21 Şubat 2022 15:34

HDP Milletvekilleri Migros işçileriyle halay çekti. O anlar HDP'nin sosyal medya hesabından ''Direnen emekçiler kazandı! Milletvekillerimiz Migros işçileriyle zafer halayında'' notuyla paylaşıldı. 

Sanatçı Haluk Levent, haklarını almak için direnen Migros işçileri için taşeron firma ile sendika arasında arabulucu olduğunu ve tüm sorunların çözüldüğünü duyurdu. Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-Sen) ise sosyal medyadan yaptıkları açıklama ile şirket ile anlaştıklarını; işten atılan işçilerin geri alınacağını ve maaşlarında artışa gidileceğini kaydetti.

HDP Milletvekilleri de Migros işçileriyle halay çekti. HDP'nin sosyal medya hesabından o anlar ''Direnen emekçiler kazandı! Milletvekillerimiz Migros işçileriyle zafer halayında'' notuyla paylaşıldı. 

TIKLAYIN - DGD-SEN ve Haluk Levent, Migros işçilerinin taleplerinin kabul edildiğini duyurdu

 

 

hdpmigrosvekiller

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