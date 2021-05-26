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HDP'li Saruhan Oluç: Çok açık bir tehdit yapılmıştır bugün, linç girişimlerinin sorumlusu Cumhur İttifakı’dır

26 Mayıs 2021 16:19

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize İkizdere ilçesinde yaptığı esnaf ziyaretinde yaşananları hatırlatarak, "Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Daha neler olacak neler..." sözlerine tepki göstererek "Toplumsal ve siyasal muhalefete yönelik şiddet ve linç girişimlerine yönelik tamamının müsebibi bu ittifaktır. Cumhur İttifakı'dır. Çok açık bir tehdit yapılmıştır bugün" dedi. 

Oluç, demokratik siyasetin hedefe konulduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı'nın Rize'deki linç girişimini savunduğunu ifade ederek "Bu mu yani, yani iktidar ortakları muhalefete diyor ki 'sizi hiçbir yerde konuşturmayacağız, sizi hiçbir yerde çalıştırmayacağız işte bu koşullarda seçimlere gideceğiz" diyor" diye konuştu. 

TIKLAYIN - Akşener'den kendisine "Bunlar daha iyi günler" diyen Erdoğan'a yanıt

TIKLAYIN - Erdoğan'ın Akşener'e "Bunlar daha iyi günler" sözlerine tepki yağdı: "Anlaşılan Rize'deki provokasyon 'şahsımın' bilgisi dahilinde olmuş"

 

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluçİyi Parti Genel Başkanı Meral AkşenerRize İkizdere ilçesisaldırı

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