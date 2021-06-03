HDP'li Paylan: Ne Süleyman Soylu bildiklerini savcıya anlattı, ne bir savcı harekete geçti

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı televizyon programında AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayeti hakkında “Sedat Peker’e Erhan Tuncel’i kim emanet eder? Hangi sistem emanet eder?'' sözlerini hatırlatarak, "Ne Süleyman Soylu bildiklerini savcıya anlattı, ne bir savcı harekete geçti" değerlendirmesini yaptı.

Paylan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Üzerinden 10 gün geçti. Ne Süleyman Soylu bildiklerini Savcıya anlattı, ne bir Savcı harekete geçti. 14 yıldır dalga geçtiğiniz yetmedi mi?'' ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz hafta Habertürk'ün Kübra Par'la Açık ve Net programına konuk olarak katılmıştı. Soylu, ''Bu sorunun bana cevabını verin, Erhan Tuncel kim? Sedat Peker'e Erhan Tuncel'i kim emanet eder de, Bireylerden bahsetmiyorum, kişilerden bahsetmiyorum; bir sistemden bahsediyorum. Erhan Tuncel bu ülkede, yıllardan beri bu ülkenin en önemli meselelerinden birisi olan Hrant Dink cinayetinin azmettiricilerinden birisi olarak bizde görülmüyor mu? Kim emanet eder? açıklamasında bulunmuştu.