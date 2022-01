HDP’li Paylan’dan milletvekillerine çağrı: Türkiye’yi bir an önce seçime götürmeliyiz

HDP milletvekili Garo Paylan, milletvekillerine erken seçim çağrısı yaptı.

Halk TV yayınına katılan Paylan, "Erdoğan ülkeyi her gün daha da yoksullaştırıyor. Her gün alım gücümüz düşecek. Tayyip Erdoğan’a ve iktidara çağrımdır Bir an önce iktidarı bırakın, çünkü artık çözüm üretme şansınız yok. Her gün bu yangına benzin döküyorsunuz. Derhal seçime gidin. Biz Meclis’e çağrı yaptık. Bütün milletvekillerine çağrımdır. Tayyip Erdoğan eğer seçime gitmiyorsa biz Meclis’teki 600 vekil olarak yetkimizdir, Türkiye’yi bir an önce seçime götürmeliyiz. Türkiye tek adam rejiminden kurtulmalı." ifadesini kullandı.