HDP'nin Taksim'deki protestosuna polis müdahalesi; 19 kişi gözaltına alındı

HDP İstanbul İl Örgütü, DTK’ye yönelik gerçekleşen gözaltı operasyonuna tepki göstermek için Taksim Tünel’de yapacağı açıklamaya polis müdahale etti. İl eş başkanlarının da aralarında olduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul İl Örgütü, Demokratik Toplum Kongresi’ne (DTK) yönelik gerçekleşen gözaltı operasyonlarını protesto etmek amacıyla Taksim Tünel’de yapmak istediği açıklamaya polis müdahale etti.

Müdahale sonucu HDP İl Eş Başkanları Elif Bulut ve Erdal Avcı’nın da aralarında bulunduğu 19 kişi altına alındı.

Gözaltına alınanların listesi şöyle: