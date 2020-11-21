HDP'nin Taksim'deki protestosuna polis müdahalesi; 19 kişi gözaltına alındı

21 Kasım 2020 17:40
HDP İstanbul İl Örgütü, DTK’ye yönelik gerçekleşen gözaltı operasyonuna tepki göstermek için Taksim Tünel’de yapacağı açıklamaya polis müdahale etti. İl eş başkanlarının da aralarında olduğu 19 kişi gözaltına alındı.
1- Erdal Avcı- Eş Başkan
2-Elif Bulut - Eş başkan
3-Pınar Türk - İl yönetim
4_Atilla Özdoğan - İl yönetim
5- Beser Çelik İl yönetim
6-Erkan Tepeli - İl yönetim
7-Zekine Türkeri - İl yönetim
8-Eylem Doğan - İl yönetim
9-Kadriye Doğan - Ümraniye İlçe Eş Başkanı
10-Ani kalk Şişli İlçe Eş Başkanı
11-İsmail Türkmen- Beylikdüzü İlçe yönetimi
12-Koray Türkay - Kadıköy İlçe yönetimi
13-Vedat Güleşçi
14-Ramazan Utku - Üsküdar
15-Cahit Tunar
16 Bünyamin Tecer
17-Oruç Karaca
18-Oktay Urak
19- Turgut Bayır HDK istanbul
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