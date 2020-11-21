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HDP'nin Taksim'deki protestosuna polis müdahalesi; 19 kişi gözaltına alındı

HDP'nin Taksim Tünel’de yapmak istediği açıklamaya polis müdahale etti

21 Kasım 2020 17:40

HDP İstanbul İl Örgütü, DTK’ye yönelik gerçekleşen gözaltı operasyonuna tepki göstermek için Taksim Tünel’de yapacağı açıklamaya polis müdahale etti. İl eş başkanlarının da aralarında olduğu 19 kişi gözaltına alındı. 

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul İl Örgütü, Demokratik Toplum Kongresi’ne (DTK) yönelik gerçekleşen gözaltı operasyonlarını protesto etmek amacıyla Taksim Tünel’de yapmak istediği açıklamaya polis müdahale etti.
 
Müdahale sonucu HDP İl Eş Başkanları Elif Bulut ve Erdal Avcı’nın da aralarında bulunduğu 19 kişi altına alındı. 
 
Gözaltına alınanların listesi şöyle: 

1- Erdal Avcı-  Eş Başkan
2-Elif Bulut - Eş başkan
3-Pınar Türk -  İl yönetim
4_Atilla Özdoğan -  İl yönetim
5- Beser Çelik İl yönetim
6-Erkan Tepeli - İl yönetim
7-Zekine Türkeri - İl yönetim
8-Eylem Doğan - İl yönetim
9-Kadriye Doğan - Ümraniye İlçe Eş Başkanı
10-Ani kalk Şişli İlçe Eş Başkanı
11-İsmail Türkmen- Beylikdüzü İlçe yönetimi
12-Koray Türkay - Kadıköy İlçe yönetimi
13-Vedat Güleşçi  
14-Ramazan Utku - Üsküdar
15-Cahit Tunar
16 Bünyamin Tecer
17-Oruç Karaca
18-Oktay Urak
19- Turgut Bayır HDK istanbul

 

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