HDP'li Meral Danış Beştaş: Maalesef Türkiye zorla kaybedilenlerin coğrafyası; zorla kaybetme TCK'da bir suç olarak düzenlenmelidir

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, 17-31 Mayıs Uluslararası Gözaltında Kayıplara Karşı Mücadele Haftası dolayısıyla yaptığı konuşmada "Maalesef Türkiye zorla kaybedilenlerin coğrafyası. Zorla kaybetme TCK'da bir suç olarak düzenlenmelidir" dedi.

HDP'li Meral Danış Beştaş, 17-31 Mayıs Uluslararası Gözaltında Kayıplara Karşı Mücadele Haftası için bir açıklama yaptı. "Maalesef Türkiye zorla kaybedilenlerin coğrafyası" diyen Beştaş, Cumartesi Anneleri'yle dayanışma mesajı verdi.

"Zorla kaybetme TCK'da bir suç olarak düzenlenmelidir. Onun dışında Türkiye'nin BM Kayıplar Sözleşmesi'ni bir an önce imzalaması aynı zamanda sorumluluğu gereğidir" diyerek kayıplara karşı çağrısını dile getiren Beştaş şunları söyledi:

"Kayıplar Haftası'na girdik. Türkiye'de de 1995 yılından bu yana 17-31 Mayıs arasındaki dönemi Kayıplar Haftası olarak anıyor. Maalesef Türkiye zorla kaybedilenlerin coğrafyası. Her hafta Cumartesi Anneleri kayıplarını aramaya devam ediyor. İHD'nin Kayıp Komisyonu'nun yaptığı açıklamaya göre 90'lardan günümüze gözaltına alındıktan sonra kaybolan insan sayısının 940'tan fazla olduğunu ifade ediyor. Yine tespit edilen 253 toplu mezarda ise 4000'den fazla kişinin gömülü olduğu ifade ediliyor. Göz göre göre insanlar kaçırılıyor, kaybediliyor. Zorla kaybetme TCK'da bir suç olarak düzenlenmelidir. Onun dışında Türkiye'nin BM Kayıplar Sözleşmesi'ni bir an önce imzalaması aynı zamanda sorumluluğu gereğidir. Çağrımızı ve kayıp yakınlarıyla dayanışmamızı bu vesileyle yapmak istiyorum. Cumartesi Anneleri'ni selamlayarak bu fiilin cezasız kalmaması gerektiğini buradan da ifade etmek istiyorum."