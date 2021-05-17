Cumartesi Anneleri: Kayıplar Haftası'nda, hakikat ve adalet mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz!

Cumartesi Anneleri, 17-31 Mayıs Uluslararası Gözaltında Kayıplara Karşı Mücadele Haftası için yaptığı açıklamada "Hakikat ve adalet mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Cumartesi Anneleri tarafından 17-31 Mayıs Uluslararası Gözaltında Kayıplara Karşı Mücadele Haftası için açıklama yapıldı.

"Hakikat ve adalet mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz!" denilerek başlanan açıklamada "Tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül Koronavirüs salgını nedeniyle, hafta etkinliklerimizi bu yıl da, ağırlıklı olarak sosyal medya üzerinden gerçekleştireceğiz" ifadelerine yer verildi.

Cumartesi Anneleri'nin açıklaması şöyle:

"Hakikat ve adalet mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz

17-31 Mayıs Uluslararası Gözaltında Kayıplara Karşı Mücadele Haftası'nın açılışı vesilesi ile gerçekleştirdiğimiz bu açıklamamıza; “Hakikat ve adalet arayışımızdan vazgeçmeyeceğiz” diyerek başlıyoruz.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül Koronavirüs salgını nedeniyle, hafta etkinliklerimizi bu yıl da, ağırlıklı olarak sosyal medya üzerinden gerçekleştireceğiz.

Yapacağımız bir dizi hafta etkinliği ile; uluslararası hukukta insanlığa karşı suç olarak tanımlanan gözaltında kaybetme suçuna, bu suçun işlenmesine imkan yaratan cezasızlık politikalarına ve gizlenmeye çalışılan gerçeklere dikkat çekmeye çalışacağız.

Çünkü, Türkiye’de yüzlerce insan gözaltında kaybedilmesine rağmen bu suç yok sayıldı ve derin bir suskunlukla karşılandı. Gözaltında kaybetmeler adalet sistemi eliyle cezasız bırakıldı. Diğer ağır hak ihlallerinde olduğu gibi gözaltında kaybetmelerde de hakikatin açığa çıkartılması ve adaletin sağlanmasına yönelik politikalar hayata geçirilmedi. Aksine AİHM’in de işaret ettiği gibi Türkiye’de cezasızlık, bilinçli ve sistemli bir devlet politikası olarak uygulandı.

Yapılan çalışmalar; 2016 OHAL ilanı sonrasında kaçırılma, alıkonulma ve gözaltında kayıp iddialarının dikkat çekici bir şekilde arttığını gösterdi. Tam sayı tespit edilememekle birlikte 32 kişinin gözaltında kaybedilme girişimine maruz kaldığı, 25’inin bulunduğu, aralarında Yusuf Bilge Tunç ve Hüseyin Galip Küçüközyiğit’in de bulunduğu kişilerden ise halen haber alınamadığı bilinmektedir.

İşte bu koşullarda, kayıp yakınları ve hak savunucuları olarak 26 yıldır; “Görüyoruz, biliyoruz, tanıklık ediyoruz” diyerek, gözaltında kaybetmeler gerçeğini yüksek sesle duyurmaya, kamuoyunun gündemine taşımaya çalışıyoruz. Cezasızlığı ve adaletsizliği aşmak, hakikate ulaşmak için mücadele etmenin bir yurttaşlık görevi olduğuna dikkat çekiyoruz.

Artan gözaltında kayıp vakaları karşısında, mücadelenin daha etkin sürdürülmesinin bir zorunluluk olduğu gerçeği karşısında, bu kez de Gözaltında Kayıplar Haftası vesilesi ile; insanım diyen herkesi mücadeleye omuz vermeye çağırıyor, bir kez daha devleti yönetenlere sesleniyoruz:

2016 sonrası yoğunlaşan gözaltında kayıp iddialarına cevap verin ve kayıpları sağ olarak ailelerine teslim edin.

Zorla kaybetmeyi suç olarak düzenleme, yargılama ve cezalandırma yükümlülüğünüzü yerine getirin. Devletlere gözaltında kaybetmelerin önlenmesi ve geçmişte yaşanan kaybetmelere dair hakikat ve adalete erişimin sağlanması sorumluluğu getiren BM Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme’yi derhal imzalayın ve uygulayın.

İnsanlık onurunu hedef alan gözaltında kaybetmelere karşı hakikat ve adalet mücadelesi yürütmekten asla vazgeçmeyeceğiz

Kayıplarımızdan ve kayıplarımızla buluşma mekânımız olan Galatasaray Meydanı’ndan asla vazgeçmeyeceğiz."