HDP'li Kemal Bülbül: Eren Keskin'e verilen ceza insan haklarına karşı işlenmiş bir suçtur

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, Meclis kürsüsünden İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı avukat Eren Keskin'e verilen cezayı kınadı. Bülbül, konuşmasında "Eren Keskin'e ceza veren yargıç seni binlerce defa kınıyorum. Sen insan hak ve özgürlüklerine, kadına, adalete karşı suç işledin. Bu suçun cezasını yargılanarak ödemen gerekiyor" dedi.

HDP Milletvekili Kemal Bülbül, TBMM'de yaptığı konuşmada Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin ana davasında yargılanan insan hakları savunucusu Eren Keskin'in cezasının onanmasına tepki gösterdi. Konuşmasından bir bölümü Twitter hesabından paylaşan Bülbül, " Eren Keskin'e ceza vermek insan hak ve özgürlüklerine karşı işlenmiş bir suçtur!" dedi.

Bülbül'ün Meclis'teki konuşması şöyle;

"Eren Keskin denildiğinde akla hukuk, zarafet, letafet ve adalet gelir. Eren Keskin'e ceza veren yargıç seni binlerce defa kınıyorum. Sen insan hak ve özgürlüklerine, kadına, adalete karşı suç işledin. Bu suçu yargılanarak, bu suçu hukuktaki karşılığı ne ise onun cezasını alarak kesinlikle ödemen gerekiyor diye düşünüyorum."

Ne olmuştu?

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27’nci Ceza Dairesi,Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin ana davasında insan hakları savunucusu, İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin, Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya ve İmtiyaz Sahibi Kemal Sancılı'ya toplamda verilen 20 yıl 10 aylık hapis cezasını İstinaf onadı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi 15 Şubat 2021’de görülen karar duruşmasında Kemal Sancılı, İnan Kızılkaya ve Eren Keskin’e “örgüt üyeliği” suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmış, Zana Kaya’ya ise “örgüt propagandası” suçlamasıyla 1 yıl 13 ay hapse mahkûm etmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, verilen cezaları yetersiz bularak dosyayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne (İstinaf) taşımış ve iddianamede yer alan "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" suçlamalarından ayrı ayrı ceza verilmesini istemişti.

Savcılığın itirazını yerinde bulmayan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, başvuruyu reddederek gazetecilere verilen cezaları onadı.